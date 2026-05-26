زملاء عبد الحميد يدعمون البوسنة والكونغو وفرنسا

أرسل فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم أربعة لاعبين إلى كأس العالم 2026، يتقدَّمهم سعود عبد الحميد، ظهير أيمن المنتخب السعودي.

ودخل عبد الحميد القائمة المبدئية للمنتخب، المكوَّنة من 30 لاعبًا، تمهيدًا لاختياره ضمن 26 اسمًا سيُمثِّلون «الأخضر» في النهائيات التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وغذَّى لانس قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية بآرثر ماسواكو، الذي يستطيع اللعب مدافعًا، أو ظهيرًا أيسرَ، ويبلغ من العمر 32 عامًا.

وفي قائمة المنتخب الفرنسي يظهر روبن ريسيه، حارس مرمى لانس، البالغ من العمر 21 عامًا.

واستدعى منتخب البوسنة والهرسك نضال تشيليك، مدافع لانس، الذي سيُتمُّ عامه الـ 20 يوليو المقبل تزامنًا مع خواتيم كأس العالم.

وتمكَّن زملاء عبد الحميد الثلاثة من دخول القوائم النهائية لمنتخبات بلادهم، وتأكَّد حضورهم في المونديال إلا إذا تعرَّضوا للإصابة.

وعكسَ المنتخبات الثلاثة، يُفضِّل «الأخضر» الانتظار حتى الموعد النهائي لتسليم القوائم الرسمية، 2 يونيو المقبل.

وتوجب لائحة كأس العالم حضور 26 لاعبًا في قائمة كل منتخب بحدٍّ أقصى.