«فيفا» يوقف ثلاثي «روشن»

ضمت أحدث قائمة أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للأندية الممنوعة من قيد اللاعبين، ثمانية أندية سعودية، بينها الفتح والرياض والحزم من دوري روشن السعودي.

ويُحدِّث «فيفا» القائمة دوريًّا، وفق القرارات الصادرة عنه في القضايا المرفوعة ضد الأندية.

وفي النسخة الأحدث الصادرة، الثلاثاء، وردت أسماء أندية الفتح، الرياض، الحزم، الصفا، الوطن، الباطن، أحد، والسد.

وجاء أحدث القرارات ضد ناديي الرياض والفتح دون تحديد مدة إيقاف بتاريخ 26 مايو الجاري، جرّاء مستحقات متأخرة لم يتم دفعها لأحد اللاعبين أو المدربين السابقين، على أن يتم رفع الإيقاف بشكل تلقائي بعد إنهاء الأزمة مع الخصوم.

وأصدر الاتحاد الدولي ثلاثة قرارات بحق نادي أحد وهو متصدر القائمة، فيما جاء في المركز الثاني نادي الصفا بقرارين، ولكل من الوطن والباطن والرياض والفتح والحزم والسد قرار وحيد.

ويتم إزالة اسم النادي تلقائيًا من قائمة الأندية الممنوعة من قيد اللاعبين في أي وقت حال نجح في إنهاء القضايا الخاصة به.