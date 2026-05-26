«رولان جاروس».. ماديسون تُقصي هان وتتأهل إلى الدور الثاني

تأهلت الأمريكية ماديسون كيز، لاعبة التنس، المصنفة 19 عالميًا، الثلاثاء، إلى الدور الثاني في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» إحدى بطولات جراند سلام.

واحتاجت ماديسون إلى ساعة و10 دقائق، للفوز على البلجيكية هان فانديفينكل، بنتيجة 6 ـ 3 و6 ـ 0، ضمن منافسات الدور الأول من البطولة المنظمة على الملاعب الرملية.

وتلعب الأمريكية، بطلة أستراليا المفتوحة سابقًا، في الدور الثاني ضد الكرواتية أنطونيا روزيتش.

وانتقلت أنطونيا، إلى مواجهة ماديسون، بعدما تفوقت على الأمريكية الأخرى أشلين كروجر، في مباراة بثلاث مجموعات بنتيجة 3 ـ 6 و6 ـ 2 و6 ـ 2.

وفي المباريات الأخرى، فازت الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة 22 عالميًا، على الفرنسية لويس بواسون بنتيجة 6 ـ 2 و6 ـ 2، وتغلبت ألينا كورنييفا على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو بنتيجة 6 ـ 3 و6 ـ 3، والتشيكية كاترينا سينياكوفا، على السويسرية سيمونا فالترت بنتيجة 6 ـ 4 و7 ـ 6 (7 ـ 4).

في المقابل، ودعت الروسية إيلينا بريدانكينا منافسات «رولان جاروس» بالخسارة أمام الأوكرانية أوليكساندرا أولينيكوفا بنتيجة 1 ـ 6 و2 ـ 6.