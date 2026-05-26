قبل النهائي.. سان جيرمان يستعيد ديمبيلي وحكيمي

عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي، لاعبي فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل، الثلاثاء في دفعة معنوية قوية لـ«حامل اللقب» قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي، السبت.

وكان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، قد عاد إلى التدريبات بعد إصابته في ربلة ساقه اليمنى خلال مباراة في الدوري الفرنسي أمام باريس إف سي في 17 مايو الجاري.

أما حكيمي فقد تعرّض لإصابة في فخذه الأيمن خلال الفوز المثير في نصف النهائي على بايرن ميونيخ الألماني، لكن الثنائي بات جاهزًا من جديد، وفق ما أعلنه النادي الباريسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه سان جيرمان، أرسنال السبت في بودابست في النهائي قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.