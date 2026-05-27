بعد 32 عاما.. الأخضر يعود إلى نيويورك

يعود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى اللعب في منطقة نيويورك الكبرى، للمرة الثانية تاريخيًّا، عندما يواجه نظيره الإكوادوري تجريبيًا، السبت المقبل، على ملعب سبورتس إليستريتد.

ويقع الملعب في مدينة هاريسون الأمريكية، التي تدخل ضمن نطاق منطقة نيويورك الكبرى، فيما تُنسب إداريًّا إلى ولاية نيوجيرسي.

وتشمل منطقة نيويورك الكبرى أجزاءً من ولايات نيويورك، ونيوجيرسي، وكونيتيكت، وهي واحدةٌ من أكبر المناطق الحضرية في العالم اقتصاديًّا وسكانيًّا.

وسبق للأخضر خوض مباراةٍ واحدةٍ في تلك المنطقة، جمعته بالمغرب لحساب دور المجموعات من كأس العالم 1994.

وجرت تلك المباراة على ملعب «جاينتس»، الذي افتتح في 1976 وهُدم عام 2010، وبُني مكانه «ميتلايف»، أحد مواقع مونديال 2026 ومسرح النهائي.

وتغلب «الصقور» على «أسود الأطلس» في المباراة 2ـ1، وأحرز هدفي الفوز سامي الجابر من ركلة جزاء، وفؤاد أنور، فيما سجَّل للمنافس محمد الشاوش.

ويشغل ملعب «ميتلايف» الجديد موقع «جاينتس» القديم ذاته في بلدة إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي داخل مجمع ميدولاندز الرياضي.

ومِثل مدينة هاريسون، تقع بلدة إيست رذرفورد داخل نطاق منطقة نيويورك الكبرى، مع انتسابها إداريًّا إلى نيوجيرسي.