محامي البرتغالي: جيسوس قرّر.. وكل شيء وارد

أكد لويس ميجيل، محامي البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن موكله لن يتراجع عن قراره بالرحيل عن «الأصفر» العاصمي على الرغم من حديث عبد الله الماجد، رئيس النادي، عن وجود محاولات لإقناعه بالاستمرار بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

وكان جيسوس أعلن رسميًّا، عقب مواجهة ضمك في الجولة الأخيرة من الموسم المنتهي أخيرًا، رحيله عن الفريق، وعدم توقيع عقد جديد بعد قيادته النصر إلى تحقيق لقب «روشن».

وفي تصريحات خاصَّة لـ «الرياضية»، قال لويس ميجيل: «موقف جيسوس لن يتغيَّر حتى مع وجود محاولات لإقناعه بالعدول عن قراره، وهو يُقدِّر ذلك كثيرًا، لكنَّ قراره نهائي في هذا الشأن».

وعن إمكانية حصول البرتغالي على فترة راحة بعيدًا عن التدريب خلال الموسم المقبل، أجاب: «لننتظر ونرَ». وردَّ محامي المدرب على سؤالٍ لـ «الرياضية» حول إمكانية عودته مستقبلًا للعمل في السعودية، فنيًّا أو إداريًّا بالقول: «علاقة جيسوس بالسعودية قويةٌ جدًّا، وهي أشبه بعلاقته بالبرازيل، لذا لا يمكن معرفة ما الذي قد يحدث مستقبلًا، سواء هنا أو هناك، لأنه يحب البلد والشعب كثيرًا، وكل شيء واردٌ مستقبلًا».