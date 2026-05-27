بسبب الرواتب.. الغنام يرحل والقادسية الأقرب

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن تلقِّي الدولي خالد الغنام، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عروضًا شفهيةً من نادي القادسية في الفترة الجارية وسطَ رغبةٍ من اللاعب في الرحيل عن فريقه لعدم تسلُّم رواتبه خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الغنام منفتحٌ على فكرة الانتقال إلى القادسية، أو أي نادٍ آخرَ يُقدِّم عرضًا ماليًّا أعلى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من ارتباطه بعقد مع الاتفاق، يمتدُّ حتى نهاية يونيو 2028.

وقدَّم جناح الاتفاق موسمًا لافتًا، إذ شارك في 32 مباراةً مع الفريق خلال منافسات الموسم المنتهي أخيرًا، وسجل 13 هدفًا، وصنع سبعةً، وحصل على أربع بطاقات صفراء في 2175 دقيقةَ لعبٍ.

واستدعى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، الغنام للانضمام إلى قائمة الـ 30 لاعبًا لخوض المعسكر الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.