سعود يتأخر ساعة.. ويرفض التصريحات

وصل سعود عبد الحميد، ظهير أيمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، الثلاثاء، قادمًا من فرنسا عبر رحلةٍ جويةٍ، تأخَّرت ساعةً عن موعدها المحدَّد.

ورصدت «الرياضية» وصول الطائرة، التي أقلَّت اللاعب، في الـ 10:40 مساءً بدلًا من الـ 09:40 كما كان مقرَّرًا، قادمةً من مطار شارل ديجول في باريس، العاصمة الفرنسية.

وداخل صالة الوصول، طلب عددٌ من المشجعين التقاط صورٍ تذكاريةٍ مع اللاعب الذي بدت عليه علامات الإرهاق بسبب الرحلة، لكنَّه استجاب لاثنين منهم فقط، كما رفض الإدلاء بأي تصريحاتٍ صحافيةٍ، وغادر المطار سريعًا.

وخارج المطار، استقلّ سيارةً كانت في انتظاره متَّجهًا، على الأرجح، إلى منزل عائلته في جدة.

ويستعد لاعب فريق لانس الفرنسي للمغادرة من جدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للحاق بتحضيرات المنتخب السعودي لكأس العالم 2026.

وكانت سيارة عبد الحميد تعرَّضت لحادثِ سرقةٍ أثناء وجوده في أمستردام، العاصمة الهولندية، مع أسرته لعقد قرانه، حسبَ بيانٍ، صدر الإثنين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتسبَّب الحادث في فقدانه متعلِّقاتٍ شخصيةً، منها جواز السفر، ما حال دون انضمامه إلى بعثة المنتخب في الرياض قبل إقلاعها إلى أمريكا.

ووصلت البعثة دونه إلى نيويورك في وقتٍ مبكِّرٍ من صباح الثلاثاء، تمهيدًا لبدء معسكر آخر مراحل الإعداد لكأس العالم.

وورد اسم اللاعب ضمن قائمةٍ مبدئيةٍ استدعاها المدرب اليوناني جورجيوس دونيس للمعسكر، الذي ستتخلله ثلاث مبارياتٍ تجريبية، أولاها أمام الإكوادور، السبت المقبل.

واختار دونيس 30 لاعبًا، سيضطر إلى استبعاد أربعةٍ منهم عند إرسال القائمة النهائية التي ستخوض غمار المحفل العالمي.