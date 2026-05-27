دوري المؤتمر.. بالاس وفاييكانو يعيدان سيناريو 2025

يصطدم فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأربعاء، برايو فاييكانو الإسباني على لقب دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب «ريد بول أرينا» بمدينة لايبزيج الألمانية، في ثاني نهائي بين فريقين من البلدين، بعد أن خطف تشيلسي اللقب من أمام ريال بيتيس 2025.

ولعبت أول نسخة من «الكونفرانس ليج» موسم 2021ـ2022، وتوج بلقبها روما الإيطالي على حساب فينورد الهولندي، ثم تبعه كل من وست هام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني وتشيلسي.

وهذا هو النهائي الأول الذي يخوضه الفريقان في مشاركتهما القارية الثانية. فبالاس اقتصرت مشاركته على بطولة كأس «إنترتوتو» التي لم تعد قائمة، بينما انتهي ظهور فاييكانو السابق بخسارته ربع النهائي أمام غريمه الإسباني ألافيس بكأس الاتحاد الأوروبي 2000ـ2001.

وعلى الرغم من قلة خبرة الفريقين الأوروبية، لكنهما يعدان من الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة الموسم الجاري. ويملك بالاس 25 هدفًا مقابل 22 لفاييكانو، لكن الأول شق طريقه إلى النهائي عبر مسارٍ أكثر تعقيدًا، إذ لعب مباراتين إضافيتين بعد خوضه مباراتي الملحق الإقصائي.

وحقق كلا الفريقين 8 انتصارات و3 خسائر منذ بداية مرحلة الدوري، تعادل بالاس في 3 مباريات، مقابل واحدة لفاييكانو.



فيما يتعلق بالأهداف، يمتلك بالاس سلاحًا فتاكًا يتمثل في السنغالي إسماعيلا سار، الذي يتصدر قائمة الهدافين «9»، بعد أن سجل هدفًا واحدًا على الأقل في كل مباراة من مباريات فريقه الخمس الأخيرة بالأدوار الإقصائية. أما البرازيلي أليماو، فيتقدم هدافي فاييكانو بـ 4، منذ بداية مرحلة الدوري، بينما أسهم كل من ألفارو جارسيا وإيسي بالازون بـ 3.

حقق بالاس الملقب بـ«بالنسور» القادم من الضواحي الجنوبية للندن قفزة نوعية تحت قيادة المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر، وتوج معه بأول لقب له في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025.

ويملك المدرب خبرة سابقة في البطولات الأوروبية الكبرى، حيث فاز فريقه فرانكفورت على رينجرز في نهائي الدوري الأوروبي 2022.

وستكون هذه المباراة هي الأخيرة لجلاسنر الذي سيطوي صفحته مع بالاس، بعد عامين من قدومه.

في الجانب الآخر يتمتع الفريق الذي يتخذ من حي فاييكاس الشعبي بمدريد، بروح عالية، وتشكيلة قادرة على المنافسة تحت قيادة المدرب الشاب إينيجو بيريز.

وعلى الرغم من أن بيريز «38 عامًا» حديث عهد بالمنافسات الأوروبية، عدا مشاركته بالدوري الأوروبي 2012 لاعبًا في أتلتيك بلباو، لكن مع تجربته الأولى أظهر قدرة كبيرة على مجاراة الفرق الأكثر خبرة.