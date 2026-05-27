تأهيل العقيدي في نيويورك

غاب نواف العقيدي، حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن أول تدريبٍ في معسكر إعداد «الأخضر» الأخير، الجاري في مدينة نيويورك الأمريكية، قبل خوض كأس العالم المقبلة.

وانطلقت التدريبات فجر الأربعاء بتوقيت الرياض، على أحد ملاعب نادي نيويورك سيتي، وبدأت بالإحماءات، وتلتها تمارين تمرير الكرة، قبل أن يفرض المدرب اليوناني جورجيوس دونيس تمارين تكتيكية.

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة في بيانٍ عبر حسابِه على منصة «إكس»: «شَهِدت الحصة التدريبية للمنتخب عدم مشاركة اللاعب نواف العقيدي، الذي يخضع تحت إشراف الجهاز الطبي لبرنامج تأهيلي خاص حتى التعافي من الإصابة».

ويخوض «الأخضر» تدريبه الثاني فجر الخميس، بتوقيت الرياض، داخل المنشأة ذاتها، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى منه.

ووصلت بعثة المنتخب فجر الثلاثاء إلى نيويورك قادمةً من الرياض، لخوض آخر مراحل الإعداد قبل منافسات المجموعة الثامنة من المونديال، التي تضم منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

واستدعى دونيس 30 لاعبًا لمرحلة التحضير الأخيرة، فيما تقتصر القائمة النهائية المُشارِكة على 26 اسمًا، ما يعني استبعاد أربعة من المستدعين.