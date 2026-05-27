حسني لـ «الرياضية»: «ما تصغروناش» من جدة إلى القاهرة

أكد لـ«الرياضية» الممثل المصري أكرم حسني، أنه وفريق المسرحية الكوميدية «ما تصغروناش»، الذي يؤدي فيها دور البطولة يسعون إلى نقل تجربة النجاح التي حققتها المسرحية في مدينة جدة في عيد الفطر الماضي إلى القاهرة العاصمة المصرية.

وتواصل أسرة المسرحية الكوميدية بروفاتها النهائية على خشبة مسرح «تياترو أركان» في القاهرة، استعدادًا لانطلاق عروضها المرتقبة ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى المبارك، والتي تمتد من 27 وحتى 30 مايو الجاري.

وأعرب حسني، بطل العمل، عن سعادته الغامرة بالنجاح الاستثنائي الذي حققته المسرحية في السعودية، ونفاد تذاكرها بالكامل، مشيدًا بالدعم الكبير الذي حظي به العمل من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وأكد حسني اعتزازه الدائم بالوقوف أمام الجمهور السعودي ووصفه بأنه «جمهور متذوق للفن»، مشيرًا إلى وجود علاقة حب واحترام متبادل تربطه به.

كما أوضح أن التجارب المسرحية الخمس التي قدمها في السعودية منحته خبرة فنية وصقلت أدواته، حيث تمثل كل ليلة عرض تدريبًا عمليًا للممثل على الارتجال وتطوير أدائه على خشبة المسرح.

وحول تحضيراته للشخصية، كشف حسني عن اتباعه المنهجية ذاتها القائمة على الاجتهاد والتعاون المباشر مع فريق العمل، مثنيًا على التعاون مع المخرج وليد طلعت، ووصفه بالمخرج المجتهد الذي يحرص على إبراز كل فنان بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى المؤلف محمد ضياء، حيث عكفوا معًا على رسم تفاصيل الشخصية وطريقة حديثها وتفكيرها، مؤكدًا أن التحضير الشامل للعمل والدور استغرق وقتًا طويلًا وجهدًا مكثفًا.