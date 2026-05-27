لقب بلا هزيمة.. أرسنال يبحث عن مقعد بين كبار أوروبا

يسعى فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم لدخول القائمة الذهبية التي تضم المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا دون خسارة عندما يواجه باريس سان جيرمان، السبت، على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست العاصمة المجرية.

وحقق هذا الإنجاز 16 فريقًا، من بينها 9 في عصر دوري الأبطال الذي بدأ 1992، و7 بكأس أوروبا، ويحتاج أرسنال الآن إلى مباراة واحدة ليدخل القائمة، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام باريس، الذي يسعى بدوره لأن يكون ثاني فريق ينجح في الدفاع عن لقبه في العصر الحديث بعد ريال مدريد الذي فعل ذلك 3 مرات متتالية منذ 2016 إلى 2018، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للعبة.

وفي حال توج أرسنال باللقب فسينفرد بشيء آخر مميز وهو أنه خاض مباريات أكثر، إذ أن أكبر عدد من المباريات بلا هزيمة سابقًا هو 13، بينما يبلغ 15 منذ استحداث نظام الدوري الموسم الماضي.

ويعيد نهائي «بوشكاش أرينا» إلى الأذهان نصف نهائي الموسم الماضي، حين فاز باريس في مباراتي الذهاب والإياب ليسقط أرسنال بنتيجة 3ـ1 بمجموع المباراتين، قبل أن يُحقق فوزًا ساحقًا على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في النهائي ويتوج باللقب للمرة الأولى.

مع ذلك، ومن بين المواجهات الخمس التي جمعت الفريقين في البطولة يملك باريس فوزًا وحيدًا وذلك في مرحلة الدوري الموسم الماضي، مع تعادلين موسم 2016ـ2017.

تفاوتت مسارات الفريقين نحو بودابست. فقد بنى أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا سلسلة انتصاراته على السيطرة الدفاعية، حيث حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات ولم يستقبل سوى 4 في دور الدوري.

وعقب انتصارات بارزة على أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان، خاض الفريق مباريات إقصائية أكثر صعوبة ضد باير ليفركوزن وسبورتينج لشبونة وأتلتيكو مدريد مجددًا.

كان صعود أرسنال تحت قيادة أرتيتا تدريجيًا ولكنه مهم، حيث بلغ ربع النهائي في موسم 2023ـ2024، ونصف النهائي موسم 2024ـ2025، والآن يصل إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2006. وسيكون التتويج بمثابة ختام موسم استثنائي حصد فيه لقب الدوري الإنجليزي بعد 22 عامًا من الانتظار.

في غضون ذلك، حقق باريس بقيادة الإسباني الآخر لويس إنريكي، الذي يبحث عن لقبه الثالث «2017 مع برشلونة» انطلاقة هجومية خاطفة.

وسجل الفريق 44 هدفًا، ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم برشلونة موسم 1999ـ2000، وكان خفيتشا كفاراتسخيليا نجم هذا الزخم.

وقدّم الدولي الجورجي، المعروف باجتهاده وقدرته على المراوغة، 10 أهداف و 6 تمريرات حاسمة خلال الموسم، 7 منها في الأدوار الإقصائية، حيث بلغ ذروة مستواه.