عبد الحميد يستخرج الجواز والتأشيرة.. ويصل الخميس إلى نيويورك

استخرج سعود عبد الحميد، ظهير أيمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، جواز سفر جديد، بدلًا من الذي سُرِق منه في هولندا، ويستقل رحلتين جويتين، الأربعاء والخميس، للالتحاق ببعثة «الأخضر» في مدينة نيويورك الأمريكية، حسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وحصل عبد الحميد، لاعب لانس الفرنسي، على جوازِه في أول أيام العيد، غداة وصوله مساء الثلاثاء إلى جدة قادمًا من فرنسا.

وعلى الفور، نقلت له القنصلية الأمريكية تأشيرتَهُ السارية، التي كانت قد صدرت في وقتٍ سابقٍ على الجواز القديم، وطبعتها على الجديد.

وتعرَّض نجم الهلال والاتحاد السابق إلى حادث سرقة سيارة في أمستردام، التي سافر إليها مطلع الأسبوع لعقد قِرَانه. على إثر ذلك، فقدَ مقتنياتٍ شخصيةٍ وتخلَّف عن السفر مع بعثة المنتخب الأول، بعد ظهر الإثنين، من الرياض إلى نيويورك، لخوض آخر مراحل برنامج الإعداد قبل كأس العالم.

وطبقًا للمصادر، يسافر عبد الحميد إلى الرياض مساء الأربعاء، على متن رحلة جوية من جدة. وفي الـ 03:30 من فجر الخميس، يطير من العاصمة إلى نيويورك، التي يصل إليها في الـ 10 صباحًا بتوقيتِها «الـ 05:00 مساءً بالتوقيت السعودي».

وقد يشارك اللاعب، حال جاهزيته بدنيًا، في التدريبات بدءًا من الجمعة.

وبدأ «الصقور الخُضر» تدريباتِهم في نيويورك فجر الأربعاء بتوقيت السعودية. وضمّ المدرب اليوناني جورجيوس دونيس 30 لاعبًا، بينهم ظهير لانس، إلى قائمةٍ مبدئيةٍ للمونديال، ستتقلص إلى 26 عند إرسال النهائية.

ويخوض المنتخب ثلاث مباريات تجريبية قبل بدء البطولة، في 11 يونيو المقبل، أولاها أمام الإكوادور، السبت.