أرتيتا: نشعر بالطاقة.. ولقب «الأبطال» من نصيبنا

أبدى الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، اقتناعه التام بقدرتهم على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه نهاية هذا الأسبوع، بعدما أنهى صيامه عن لقب الدوري الممتاز، الذي استمر 22 عامًا.

ويواجه «المدفعجية» باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، في النهائي السبت في بودابست العاصمة المجرية، بعد حسمهم لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004.

ويُنظر إلى باريس، الذي سحق إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في نهائي الموسم الماضي، على أنه المرشح الأبرز لرفع الكأس ذات الأذنين مجددًا.

لكن أرتيتا يعتقد أن الثقة المكتسبة من الفوز بالدوري ستُلهم فريقه لقلب التوقعات. وقال: «يمكنك أن تشعر بالطاقة، يمكنك أن تشعر بالإيجابية والثقة لدى اللاعبين وكل من حول النادي.. لدينا فرصة مذهلة لكتابة تاريخ جديد في نادينا، ونحن مقتنعون بأننا سنفعل ذلك».

وتابع: «سنسافر إلى بودابست الخميس، ونحن مقتنعون تمامًا بأننا بعد أيام قليلة يمكن أن نكون أبطال أوروبا».

وكان المدرب الإسباني، البالغ 44 عامًا، يتحدث خلال حفل جوائز رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز السنوي، الذي نظم في وسط لندن، الثلاثاء، حيث نال جائزة مدرب العام.

وقال أرتيتا، لاعب وسط إيفرتون وأرسنال السابق: «أولًا وقبل كل شيء، شكرًا جزيلًا لمنحي هذه الجائزة. إنه شرف عظيم. أن تُقرن أسماؤكم ببعض أعظم المدربين وكل الزملاء الموجودين في هذه القاعة».

وأضاف: «لقد كانت رحلة رائعة على مدى بضعة أعوام. كنا نطرق الباب، كنا نحاول، تعثرنا في بعض المرات، وأن ننجح أخيرًا في الفوز جعل الأمر مميزًا للغاية».

وشكر أرتيتا عددًا من الأشخاص خلال تسلمه الجائزة، من بينهم الإسكتلندي ديفيد مويس، مدرب إيفرتون، الذي جلبه إلى كرة القدم الإنجليزية. كما أشاد بجهازه الفني «المؤثر»، قائلًا: «لقد كانوا مصدر إلهام، وداعمين لي بشكل كبير. لقد جعلوني أستمتع بهذه المهنة بطريقة ربما لم أكن أتخيلها».