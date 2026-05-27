حمد الله بين حجاج «الرياضة»

سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، نفسه ضمن 60 حاجًا في برنامج «ضيوف الوزارة لموسم الحج 1447هـ»، الذين استضافتهم وزارة الرياضة من مختلف الاتحادات والمؤسسات والأندية الرياضية من داخل السعودية ومختلف دول العالم الإسلامي.

وتحرص وزارة الرياضة من خلال هذا البرنامج على تقديم تجربة متكاملة لضيوفها، بجهود تكاملية مع وزارات الحج والعمرة، والداخلية، والخارجية والصحة، بما يواكب الجهود الكبيرة، التي تبذلها السعودية سنويًا لخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق أعلى مستويات العناية والتنظيم في مختلف الخدمات المقدمة لهم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

ويأتي البرنامج بحسب بيان وزارة الرياضة امتدادًا لدورها في تعزيز التواصل الرياضي مع مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية، وإسهامًا في الجهود الوطنية المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس عناية السعودية بالحجاج، وحرصها على توفير تجربة إيمانية ميسّرة ومتكاملة.