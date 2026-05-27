الكتف تجبر شمايكل على القرار الصعب

أعلن الدنماركي كاسبر شمايكل، حارس مرمى فريق سلتيك الإسكتلندي الأول لكرة القدم، اعتزاله اللعبة بسبب إصابة خطيرة في الكتف.

وكان شمايكل «39 عامًا» نجل أسطورة حراسة المرمى بيتر شمايكل، أصيب خلال مباراة لفريقه أمام شتوتجارت الألماني ضمن مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في فبراير الماضي، وخضع لعملية جراحية في مارس لإنقاذ مسيرته، لكن من دون جدوى.

وقال شمايكل في تصريحات لقناة «تي في 2» الدنماركية: «عندما ينتهي عقدي مع سلتيك في يونيو المقبل، سأنهي مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف».

وتابع «إنه قرار فُرض عليّ بعد استشارة عدة جراحين متخصصين في إصابات الكتف، وقد أكدوا لي أنه لا ينبغي أن أتوقع العودة للعب على أعلى مستوى».

وأضاف:«الأمر ليس ممتعًا إطلاقًا، وبالتأكيد ليست الطريقة التي كنت أرغب في إنهاء مسيرتي بها، لكن لكل شيء نهاية».

وتمتع شمايكل بمسيرة لافتة، إذ خاض 120 مباراة دولية، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا للدنمارك، بفارق 9 مباريات ومركزين فقط خلف والده.

وبعد تدرجه في الفئات العمرية لمانشستر سيتي الإنجليزي، أمضى الجزء الأكبر من مسيرته مع ليستر سيتي، وكان أحد أبرز عناصر الفريق الذي حقق المعجزة بإحراز لقب الدوري الممتاز 2016.

كما توّج بكأس إنجلترا مع ليستر بعد خمسة أعوام، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع نيس الفرنسي، ثم يختتم مسيرته في إسكتلندا مع سلتيك، وفاز بلقب الدوري موسمين متتاليين.