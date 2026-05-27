تشلسي وبايرن ميونيخ يجنيان 6 ملايين يورو من النصر

يسدِّد نادي النصر نحو 6 ملايين يورو إلى ناديين أوروبيين كبيرين بسبب حصوله أخيرًا على لقب دوري روشن السعودي، وفقًا لما أوضحته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وسيضطرُّ بطل الدوري إلى منح 5 ملايين يورو لتشيلسي الإنجليزي، تطبيقًا لبندٍ في العقد المبرم بينهما بشأن انتقال النجم البرتغالي جواو فيليش من الثاني إلى الأول الصيف الماضي.

ويُلزِم البندُ النادي العاصمي بدفع المبلغ إلى الإنجليز، حال فوز فيليش بالدوري السعودي.

وبسبب بندٍ مشابه، في عقد انتقال النجم الفرنسي كينجسلي كومان، يدفع النادي مليون دولار أمريكي «نحو 856 ألف يورو» إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وضمّ النصر كومان الصيف الماضي من «البافاري» الذي وضع شرطًا في العقد بين الناديين، يمنحه مليون دولار إذا حصد لاعبه السابق لقب روشن.

وتُوِّج «الأصفر» باللقب الخميس في الرياض، بعد تنافسٍ من الهلال، وصيف الترتيب، حتى الجولة الأخيرة. وأدّى فيليش وكومان دورًا رئيسًا في مُنجزِ فريقهما، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

ولعِب المهاجم البرتغالي 33 جولة من أصل 34، أحرز خلالها 20 هدفًا وصنع 14. فيما لعِب الجناح الفرنسي 30 جولة، محرزًا 10 أهدافٍ وصانعًا 11.

وتُضاف المكافآت المستحقة لمصلحة تشيلسي وبايرن ميونيخ إلى التكاليف الإجمالية للصفقتين، التي يُسدِّدها النصر على دفعاتٍ وفق جدولٍ زمني.

وطبقًا للمصادر، يحصل تشلسي من النصر على مكافأةٍ ماليةٍ مساويةٍ لما استحقّه أخيرًا إذا حافظ بطل دوري «روشن» على لقبِه بمشاركةٍ من فيليش، الذي تبقّي موسمٌ في عقدِه، أما بند مكافأة اللقب في عقد «الأصفر» مع البايرن فيسري على كلّ موسمٍ من الاثنين الباقيين في عقد كومان.