«فخرية» وأسرارها المرعبة.. جديد هدى

تعود الممثلة هدى حسين إلى الشاشة الصغيرة بعد النجاح الذي حققته في موسم دراما رمضان الماضي عبر مسلسل «الغميضة»، بلون درامي مغاير، من خلال مسلسلها الجديد «سستر فخرية» الذي ينطلق عرضه حصريًا على منصة «MBC شاهد» ابتداءً من الجمعة المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في نهاية حقبة التسعينيات، لتسلط الضوء على جريمة غامضة ومعقدة هزت الرأي العام وتمثلت في تبديل أكثر من ألفي طفل حديث الولادة في المستشفى، وهو اللغز الذي يتحول مع تصاعد الأحداث إلى قضية رأي عام شائكة.

وتجسد هدى في المسلسل شخصية «فخرية»، وهي ممرضة تعمل في قسم الأطفال حديثي الولادة، تظهر أمام الجميع بوجه هادئ وابتسامة مطمئنة، لكنها تخفي خلف هذا القناع سرًا مرعبًا قلب حياة آلاف العائلات رأسًا على عقب.

وتطل هدى في هذا العمل بشخصية مركبة واستثنائية تعكس ذكاءً حادًا وقدرة فائقة على التلاعب وإخفاء الحقائق، ما يضع المشاهد أمام شخصية غامضة يصعب التنبؤ بأفعالها.

والمسلسل من تأليف الكاتب محمد عبد الحليم شمس، وإخراج مناف عبدال، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية، أبرزهم: مرام، وميس قمر، ومشعل الشايع، وأبرار أبو سيف، وشهاب حاجية، وحسن عبدال، وعبد العزيز مندني، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.