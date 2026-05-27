بـ 3 ملايين.. جوميز يختار الاستمرار مع الفتح

يُفضِّل البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، الاستمرار مع «النموذجي» موسمًا آخر، وفقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

وتلقّى جوميز، أخيرًا، عرضًا من ناديه لتوقيع عقدٍ لموسم آخر، براتب سنوي قدره 3 ملايين دولار.

في الوقت ذاته، استطلع نادي الخليج رأي البرتغالي في تدريب «الدانة»، وعرض راتبًا سنويًا أقلّ بقليل من الفتح، مُغرِيًا المدرّب بخُطوة التغيير وقبول تحدٍ كروي جديد، لكنه مال إلى كفَّةِ الاستمرار مع فريقه الحالي.

ومن المنتظر، بحسب المصادر، أن تتسارع إجراءات تجديد العقد بين «النموذجي» ومدرّبه خلال الأيام المقبلة، إلا إذا حدثت تغييرات لموقف أحد الطرفين ترتبط بخياراتٍ أخرى.

وذكر أحد المصادر أن «الأمور داخل إطار المفاوضات»، وأفاد آخر بطرح جوميز بعض الملاحظات على ميزانية الفريق الأول للموسم المقبل، خلال المناقشات مع الإدارة.

وقاد البرتغالي الفريق إلى البقاء على صعيد الدوري الموسم قبل الماضي، وأنهى الموسم الماضي في المركز الـ 11، برصيد 37 نقطة، وسبق له تدريب الأهلي، والتعاون مرتين.