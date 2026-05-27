المرة الثانية.. مبابي لاعب الموسم في الريال

حصل المهاجم الفرنسي الدولي كليان مبابي على جائزة أفضل لاعب بفريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم عن موسم 2025ـ2026، بعد أن قاد «الملكي» إلى وصافة الدوري خلف برشلونة.

وأُطلقت هذه الجائزة بنسختها السنوية الحالية في موسم 2016ـ 2017 وتُوج بها حينها إيسكو، فيما يعد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الهلال السعودي الحالي، هو الأكثر تتويجًا بها «15».

وبحسب بيان النادي الأربعاء فإن مبابي نال الجائزة بعد أن توج هدافًا للدوري للمرة الثانية تواليًا بـ 25 هدفًا من بين 42 في 44 مباراة بكل المنافسات. كما حصل على لقب أفضل هداف بدوري أبطال أوروبا «15». كما عزز من استحقاقه، فوزه بجائزة لاعب الشهر 4 مرات الموسم الجاري.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها قائد المنتخب الفرنسي، البالغ 27 عامًا، على الجائزة بعد موسم أول مذهل مع الفريق، إذ سجل 43 هدفًا في 56 مباراة، ولعب دورًا محوريًا في التتويج بكأس الـ«إنتركونتيننتال» والسوبر الأوروبي . كما أنهى الموسم هدافًا للدوري الإسباني «31».

وسبق كليان في الفوز بالجائزة كل من الإنجليزي جود بيلينجهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيما، والكرواتي لوكا مودريتش.