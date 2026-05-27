دي لافوينتي: الجماعية إحدى أكبر نقاط قوتنا

شدد لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم على أن الجودة الفنية والتكتيكية وحدها لن تكون كافية لتحقيق النجاح في كأس العالم 2026، حيث يلعب في المجموعة الخامسة التي تضم السعودية والأوروجواي والرأس الأخضر.

ويدخل «لاروخا» الفائز بنسخة 2010 بجنوب إفريقيا، المنافسات، كأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، بعد أن فاز ببطولة أمم أوروبا الأخيرة. ويتمتع المنتخب بتاريخ حافل وتشكيلة مليئة بالنجوم، من بينهم لامين يامال «18 عامًا»، الذي يبدو أنه مهيأ للتألق على الساحة العالمية.

ومع تبقي 20 يومًا على انطلاق مشوارهم أمام منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك للمرة الأولى، تحدث دي لا فوينتي عن الخطة العامة للمنتخب وما يريد أن يظهره وقال:« نستطيع أن نصبح أفضل وأفضل. لا يزال هناك الكثير من المجالات التي يمكن التطور فيها. لدينا مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين، لكن العديد منهم صغار السن. الجمع بينهم وبين العناصر الأكثر خبرة في الفريق منحنا الاستقرار واتجاهًا واضحًا».

وأضاف :«بطولة بهذا الحجم، وبمشاركة هذا العدد من المنتخبات القوية، تمثل فرصة حقيقية للبناء على كل ما حققناه حتى الآن. لكننا سنواجه أيضًا توقعات أعلى بكثير».

وحول ما يشعر به حاليًا لاسيما وأنه درب الكثير من هؤلاء اللاعبين في الفئات السنية، أوضح :«فخور للغاية. علاقتي مع نحو 90% من اللاعبين الحاليين تعود لأعوام طويلة. بعضهم أعرفه منذ أن كان في العاشرة أو الثانية عشرة من عمره. لقد تابعت كل مراحل تطورهم ونضجنا سويًا. الأمر يتجاوز العلاقة التقليدية بين اللاعب والمدرب. وأعتقد أن هذا أحد مصادر قوتنا: الثقة والتفاهم داخل المجموعة يمنحاننا القدرة على دفع أنفسنا لأقصى حد ممكن. إنه شعور مطمئن جدًا».

ولفت إلى أن الكلمة المفتاحية هي الفريق:«يجب أن يسبق ذلك أي موهبة فردية، والتي يجب أن تخدم الفريق دائمًا. اللعب الجماعي يجب أن يأتي قبل الفردي. هذا هو معيار السلوك الذي نتوقعه، وهو أمر بالغ الأهمية».

وأضاف:« الموهبة الفردية وحدها لا تكفي للفوز بالبطولات الكبرى. قد تنجح في المباريات. ورسخنا هذا المفهوم في المجموعة، باعتبار العمل الجماعي أحد أكبر نقاط قوتنا».

ولفت إلى أنه يحاول تخفيف الضغط ووضع الهزائم في سياقها الصحيح. ويجب على اللاعبين أن يظلوا هادئين، وأن يتحملوا المسؤولية، وأن يكونوا محترفين، وأن يدفعوا أنفسهم للأمام».