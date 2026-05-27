بـ 38 مليونا.. يونايتد يقترب من إيدرسون

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع البرازيلي إيدرسون لاعب خط وسط أتالانتا الإيطالي لتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» فقد ارتبط اسم إيدرسون «26 عامًا» بالانتقال إلى أولد ترافورد، وبعد إحراز تقدم في المفاوضات، يعتقد أن الصفقة باتت وشيكة، وبمقابل يقدر بـ 38 مليون جنيه إسترليني بحسب بعض التقارير الصحافية.

ويستعد يونايتد للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا دون إهدار أي وقت، حيث كان الفريق قد أنهى موسم الدوري الإنجليزي محتلًا المركز الثالث، بعد عام من خسارته نهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز الـ 15 في الدوري.

وتم الإعلان عن اتفاق بقاء المدرب مايكل كاريك على رأس القيادة الفنية للفريق، قبل المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام برايتون، بالتزامن مع تكثيف الجهود خلف الكواليس لإتمام صفقة إيدرسون.

وأصبحت حاجة يونايتد واضحة، لتعزيز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع رحيل ركيزته الأساسية البرازيلي كاسيميرو عند انتهاء عقده في نهاية يونيو المقبل.