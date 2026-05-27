بـ«العقلية والتماسك».. وست هام يبقي على نونو

تمسك نادي وست هام يونايتد بالبرتغالي نونو سانتو على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم.

واحتل وست هام المركز 18 في الترتيب العالم للدوري الممتاز بفارق نقطتين عن توتنام، ليهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونتشيب» للمرة الأولى منذ 2011، ما عزز من توقعات إقالة المدرب بحسب تقارير صحافية.

وأوضح النادي في بيان الأربعاء: «على الرغم من أن النتيجة النهائية يوم الأحد الماضي كانت مؤلمة، فإن مجلس الإدارة يعتقد أن هناك مؤشرات على التحسن والتطور في الأشهر الأخيرة، ونرغب في أن يواصل نونو العمل للبناء على هذا التطور».

وأنهى وست هام الموسم بـ 19 هزيمة و10 انتصارات، متأخرًا بفارق نقطتين عن غريمه اللندني توتنام هوتسبير، على الرغم من فوزه في مباراته الأخيرة 3ـ0 على ليدز يونايتد الأحد الماضي، في حين فاز توتنام على إيفرتون 1ـ0 ليضمن البقاء في الدوري.

وكان مصير وست هام محسومًا عندما خسر 3 مباريات متتالية في وقت سابق من الشهر الجاري أمام برنتفورد وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، تاركًا توتنام يتحكم في مصيره بالجولة الأخيرة.

وذكر النادي في بيانه أنه عقد اجتماعات مع المدرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أكد المدرب نونو التزامه الشديد تجاه النادي الذي انضم إليه في سبتمبر الماضي بموجب عقد مدته ثلاثة أعوام عقب إقالة جراهام بوتر.

وأوضح مجلس الإدارة أنه لاحظ «تحسنًا واضحًا في عقلية الفريق وتماسكه» منذ يناير الماضي، ما يجعل المدرب البالغ من العمر 52 عامًا المرشح المثالي ليقود مسيرة «المطارق» للعودة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وسبق لنونو أن قضى عامًا واحدًا في دوري الأولى، وحقق حينها نجاحًا مبهرًا، إذ حصد 99 نقطة وفاز باللقب مع وولفرهامبتون 2018.