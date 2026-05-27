المرة الأولى.. علامة تجارية فاخرة ترعى فريق ألبين

أعلن فريق ألبين المنافس في سباقات فورمولا 1، الأربعاء، عن رعاية جديدة تجمعه مع «غوتشي» العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة، لتصبح راعيًا رئيسًا، بدءًا من العام المقبل.

وبحسب البيان الصحافي المشترك بين ألبين و«غوتشي»، يُشارك الفريق الفرنسي في منافسات الفئة الأولى تحت اسم فريق «غوتشي ريسينج ألبين للفورمولا 1، من عام 2027، وسيرتدي ألوان دار أزياء فلورنسا الشهيرة.

وأوضح البيان أنه سيتم إطلاق «غوتشي ريسينج»، وهي منصة استراتيجية وتجريبية جديدة، مبنية على قيم الأداء والدقة والانضباط، جزءًا من هذا التعاون، الذي سيشهد للمرة الأولى أن تصبح علامة تجارية فاخرة الشريك الرئيس لفريق في الفورمولا 1.

وتُعدّ مجموعة «رينو» المساهم الأكبر في الفريق الذي يتخذ من إنستون في بريطانيا مقرًا له.

وغادر الإيطالي لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي السابق لرينو، الشركة في صيف عام 2025، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة كيرينج الفاخرة التي يرأسها رجل الأعمال الملياردير الفرنسي فرانسوا ـ هنري بينو، مالك غوتشي.

وقال دي ميو: «لقد تجاوزت الفورمولا 1 عالم الرياضة لتصبح واحدة من أقوى منصات المحتوى المتميز في العالم، وتستقطب جمهورًا متزايدًا بسرعة».

وباتت مجموعة «أل في أم إتش» الرائدة عالميًا في مجال المنتجات الفاخرة، برئاسة برنار أرنو، شريكًا عالميًا لبطولة العالم للفورمولا 1، في عام 2025، ولمدة 10 أعوام.