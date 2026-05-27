بالتراضي.. ساري يترك لاتسيو ويقترب من أتالانتا

تخلى ماوريسيو ساري، مدرب فريق لاتسيو الإيطالي الأول لكرة القدم، الأربعاء، عن منصبه، وفق ما أعلنه النادي.

وأصدر فريق العاصمة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يعلن لاتسيو أنه أبلغ رابطة الدوري الإيطالي «ليجا دي سيري أ» بإنهاء عقد ماوريتسيو ساري وطاقمه التدريبي بالتراضي».

وكشف عدد من الصحف الإيطالية، عن قرب تولي ساري، صاحب الـ67 عامًا، مهام التدريب لفريق أتالانتا، إضافة إلى أنباء توقعت أن يخلفه جينارو جاتوزو، مدرب منتخب «الأزوري» السابق.

وعانى لاتسيو من موسم صعب آخر، بعدما احتل المركز التاسع في الدوري، وخسر نهائي الكأس أمام إنتر ميلان بنتيجة 0ـ2.

وقاطعت جماهير لاتسيو العديد من مبارياته على أرضه احتجاجًا على افتقار كلاوديو لاوتيتو، الرئيس والمالك، للطموح والاستثمار المالي.

ومنذ 2024، تولى ماركو باروني تدريب لاتسيو «2024ـ2025»، ثم ساري الذي عاد لموسم واحد بعد رحيله عن النادي في 2024.

وتشير الصحافة الإيطالية إلى أن وصول جاتوزو بات وشيكًا، والذي ظل عاطلًا عن العمل منذ فشله في قيادة منتخب إيطاليا إلى نهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.

وبعد هزيمة المنتخب الإيطالي في نهائي الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك «1ـ1 بعد الوقت الإضافي، 1ـ4 بركلات الترجيح»، ما حرمه من المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، استقال جاتوزو من منصبه الذي شغله منذ يونيو 2025.

ولم تصل مسيرة جاتوزو المتوّج بلقب مونديال 2006، التدريبية بعد إلى مستوى نجاحه لاعبًا، حيث فاز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي مرتين «2004 و2011»، وبدوري أبطال أوروبا مرتين «2003 و2007».

تولى جاتوزو أيضًا تدريب فريق نابولي من نوفمبر 2017 إلى مايو 2019، من دون تحقيق أيّ إنجاز يُذكر، ثم مرسيليا الفرنسي من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024.