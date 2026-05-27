«رولان جاروس».. إيجا تٌقصّي سارا وتتأهل

تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك، لاعبة التنس، المصنّفة الثالثة عالميًا، إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب المنظمة على ملاعب «رولان جاروس»، الأربعاء، بعد فوزها على التشيكية سارا بييليك بنتيجة 6ـ2 و6ـ3.

وقالت إيجا بعد المباراة: «قضيت أسبوعًا في مايوركا، وكان رائعًا، لأن بداية موسم الملاعب الترابية هُناك منحتني كثيرًا من الحوافز».

وأضافت اللاعبة البولندية عن منافستها التشيكية، صاحبة الـ20 عامًا: «أسلوب لعبها معقد، فهي تغيّر الإيقاع بشكل جيد».

وتسعى إيجا، المصنفة الأولى سابقًا، إلى استعادة لقب البطولة الفرنسية، التي توجت بلقبها ثلاث مرات متتالية بين 2022 و2024، قبل أن تخرج من الدور نصف النهائي في النسخة الماضية على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى عالميًا.

واستعدت إيجا، البالغة 24 عامًا، التي بدأت أخيرًا العمل مع فرانسيسكو رويج، المدرب السابق للإسباني رافايل نادال، نجم كرة المضرب المعتزل، للبطولة الفرنسية على الملاعب الترابية في أكاديمية نادال في مايوركا.

واستهلت البولندية مشوارها في باريس بانتصار على الأسترالية إيمرسون جونز، قبل أن تواجه اختبارًا أكثر صعوبة في الدور الثاني أمام سارا، المصنفة 35 عالميًا، والفائزة بدورة أبوظبي.

وفي المباراة الأخرى، لم يكن الحظ حليف الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالميًا، إذ ودّعت من الدور الثاني بخسارتها أمام الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا، بنتيجة 6ـ3 و1ـ6 و6ـ7 «4ـ10».