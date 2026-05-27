المطرود يبتعد عن الخليج

ذكرت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ أن محمود المطرود، العضو الذهبي في نادي الخليج والمشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم، ابتعد نهائيًّا، مع ختام الموسم الرياضي أخيرًا، عن كافة ملفات «الدانة» التنفيذية والإدارية.

وأوضحت المصادر أن العضو الذهبي نفَّذ خطوته بالتدريج بادئًا بترك منصب المشرف العام على الفريق الأول، الصيف الماضي، فيما بقِي طيلة موسم 25ـ2026 مُشارِكًا في بعض الملفّات، تخطيطًا وإدارةً، كما قدَّم الاستشارات لمجلس الإدارة برئاسة المهندس أحمد خريدة.

ويرى المطرود، الذي قرَّر التوقُّف تمامًا عن أي أدوارٍ والاكتفاء بالعضوية، أن الخليج وصل خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى مستوى من الاستقرار الإداري والمالي والفني يسمح له بالابتعاد الكامل.

ومنذ 2021، تمكَّن فريق كرة القدم من الصعود إلى دوري روشن السعودي واستقرَّ فيه، وحقق النادي نجاحاتٍ في ألعابٍ مختلفةٍ، منها كرة الطاولة، والسباحة، والسهام، فيما واصلت فرق كرة اليد تطوُّرها.

ويُعدُّ المطرود أحد أبرز داعمي مسيرة الخليج خلال الأعوام الماضية، وارتبط اسمُه بدعم ملفاتٍ رئيسةٍ، في مقدمتها تطوير كرة القدم والألعاب المختلفة.