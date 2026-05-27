جيرونا يدخل تجارب القادسية

يخوض فريق القادسية الأول لكرة القدم مواجهة تجريبية مع جيرونا الإسباني خلال فترة الإعداد للموسم المقبل من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويشتمل المعسكر الخارجي للقادسية، الذي تحتضنه مدينة جيرونا شمال إسبانيا، على أربع مباريات تجريبية، تأكَّدت مواجهة فريق المدينة، الذي هبط أخيرًا من دوري «لا ليجا»، في إحداها.

ومن المقرَّر تنظيم المعسكر خلال يوليو المقبل، وإجراء باقي المباريات أمام فرقٍ أوروبية.

واختتم الفريق الشرقاوي الموسم باحتلال المركز الرابع في دوري روشن، تحت قيادة المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

وجمع الفريق 77 نقطة، من 23 فوزًا، وثمانية تعادلات، مقابل ثلاث خسائر.

ومع رودجرز، الذي بدأ مهمته في ديسمبر الماضي، حقق اللاعبون 18 انتصارًا، مقابل ستة تعادلات، وهزيمة واحدة، وتغلَّبوا على الأهلي، والنصر، بطل الدوري، مرتين، والاتحاد مرتين.