عطية الأطول غيابا.. دونيس يمنح 12 لاعبا فرصة المشاركة

تشمل قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 12 لاعبًا لم يشاركوا في مباراتي معسكره الماضي.

وبدأ المنتخب السعودي معسكره الحالي في مدينة نيويورك الأمريكية، استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وقبل هذا المعسكر، لم يتجمَّع الأخضر سوى مرة واحدة خلال العام الجاري في مارس الماضي، ووقتها كان يقوده المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وانقسم معسكر مارس إلى مرحلتين، الأولى في جدة، وتخللها لقاء تجريبي مع المنتخب المصري، والأخرى في صربيا وشهدت ملاقاة صاحب الضيافة.

واستدعى المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تولى المسؤولية خلفًا لرينارد، 30 لاعبًا للمعسكر الحالي، بينهم 18 شاركوا أمام مصر أو صربيا.

في المقابل يسعى 11 لاعبًا آخر إلى إنعاش رصيد مبارياتهم الدولية بعد غياب مشاركاتهم لفترات متفاوتة، أطولها من نصيب عبد القدوس عطية، حارس المرمى، الذي يستهدف الظهور الثاني فقط عقب انقطاع دام 8 أعوام.

وبعده زكريا هوساوي، الظهير الأيسر، الذي ينشد طي غياب 4 أعوام، فيما يريد أحمد الكسار، حارس المرمى، المشاركة للمرة الأولى منذ 2024.

وظهر 8 لاعبين لآخر مرة مع المنتخب في 2025، ويسعون للركض بشعار «الصقور» مجددًا على أرض أمريكا في التجارب أو الرسميات.

ومن جهته، يبحث علاء آل حجي، لاعب الوسط، عن تسجيل مباراته الأولى على الصعيد الدولي.

ويتضمن المعسكر 3 مباريات تجريبية أمام الإكوادور وبورتوريكو والسنغال تحضيرًا لبدء المشوار المونديالي.