الإصابة تُبعد نوير عن تجريبية فنلندا

أعلن جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، الأربعاء، عن غياب مانويل نوير، حارس مرمى «المانشافت»، عن مواجهة فنلندا التجريبية، المُقررة الأحد المقبل، وذلك بسبب تعرضه لإصابة طفيفة في الساق.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحافي عُقد في مقر تدريبات المنتخب الألماني في هرتسوجينآوراخ ببافاريا: «قررنا بالتشاور مع الجهاز الفني عدم مشاركة نوير الأحد، وهذا القرار من باب الحرص الشديد».

وأضاف ناجلسمان متحدثًا عن الحارس المتوج بكأس العالم 2014، والذي اعتزل اللعب الدولي بعد مشاركته في 124 مباراة دولية عقب بطولة أمم أوروبا 2024: «بحضور نوير، نحن أفضل حالًا مما نحن عليه بدونه، ولهذا نحن سعداء جدًا بانضمامه إلينا. إنه ليس لاعبًا جديدًا».

وعاد نوير من اعتزاله اللعب الدولي للمشاركة في البطولة المنتظر انطلاقها في أمريكا الشمالية بدءًا من 11 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. إلا أنه تعرض للإصابة أثناء لعبه مع بايرن ميونيخ في المباراة الأخيرة من الدوري الألماني، وغاب عن نهائي كأس ألمانيا الذي فاز فيه بايرن على شتوتجارت، السبت الماضي.

وبعد يومين من مباراة فنلندا، يتوجه المنتخب الألماني إلى شيكاغو، حيث سيواجه منتخب أمريكا، إحدى الدولتين المضيفتين، في المباراة التجريبية الأخيرة 6 يونيو المقبل، قبل انطلاق البطولة رسميًّا.

وفي المجموعة الخامسة، تواجه ألمانيا منتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى، 14 يونيو، في هيوستن، ومنتخب ساحل العاج 20 من الشهر ذاته، في تورنتو، ومنتخب الإكوادور 25 يونيو، في إيست روثرفورد.