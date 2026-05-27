برشلونة يعرض 94 مليون مقابل جوردون

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي برشلونة الإسباني قدم عرضًا لنيوكاسل الإنجليزي بقيمة نحو 70 مليون جنيه إسترليني «94 مليون دولار» لضم أنتوني جوردون مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في محاولة للتفوق على بايرن ميونيخ الألماني في سباق التعاقد معه.

وتفيد وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» بأن بطل الدوري الإسباني ونيوكاسل، الذي يقدر قيمة اللاعب بنحو 75 مليون جنيه إسترليني، يجريان مفاوضات متقدمة بعد أن أبدى برشلونة رسميًا اهتمامه باللاعب الدولي الإنجليزي.

وكان بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، قد دخل المنافسة بالفعل في محاولة لجذب جوردون «25 عامًا» إلى ألمانيا.

ولم يعلق نيوكاسل على هذه التقارير، على الرغم من أن إيدي هاو مدرب الفريق اعترف في الأسابيع الأخيرة باحتمالية رحيل جوردون، الذي تم اختياره

ضمن تشكيلة توماس توخيل مدرب إنجلترا لكأس العالم 2026، عن النادي هذا الصيف.