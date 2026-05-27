البرازيل تبدأ التحضيرات.. والشكوك تحاصر نيمار

يكتنف الغموض إصابة نيمار جونيور، نجم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، في ربلة الساق مع انطلاق المعسكر استعدادًا لمونديال 2026، الأربعاء.

وصل نجم برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي السابق وبقية لاعبي المنتخب البرازيلي بطائرة هليكوبتر إلى مركز تدريب جرانجا كوماري في تيريسوبوليس، بالقرب من ريو دي جانيرو.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وصول جميع اللاعبين المتوقع انضمامهم الأربعاء، بقي ثلاثة فقط من أصل 26 لاعبًا استدعاهم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أوروبا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في بودابست بين باريس سان جيرمان الفرنسي «حامل اللقب» وأرسنال الإنجليزي، وهم ماركينيوس «سان جيرمان»، وجابريال ماجالهايس وجابريال مارتينيلي «أرسنال».

ويبدأ نيمار استعداداته مع الـ «سيليساو» بعد غيابه عن المباريات الأخيرة مع ناديه سانتوس بسبب إصابة في ربلة الساق.

وكغيره من اللاعبين، من المقرر أن يخضع لفحوصات طبية ابتداءً من الأربعاء.

ولم يلعب المهاجم البالغ 34 عامًا والهداف التاريخي لمنتخب البرازيل الحائز على لقب كأس العالم خمس مرات، مع أصحاب القمصان الصفراء منذ إصابته الخطيرة في الركبة في أكتوبر 2023، لذا تعد مشاركته موضع شكّ في المباراة التجريبية التي ستُلعب الأحد ضد بنما، والتي سيودّع فيها المنتخب البرازيلي جماهيره على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.

وستخوض البرازيل مباراة تجريبية أخرى في السادس من يونيو المقبل ضد مصر في كليفلاند، قبل مباراتها الافتتاحية في كأس العالم ضد المغرب بعد خمسة أيام. وتواجه لاحقًا هايتي في 19 من الشهر المقبل، وإسكتلندا في 24 منه ضمن المجموعة الثالثة.