«شكرا أيها القائد».. هالاند في وداع جوارديولا

وجَّه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأربعاء، رسالة وداعٍ للإسباني بيب جوارديولا، مدرب الفريق، بعد رحيله عن النادي بنهاية الموسم الماضي.

وكتب هالاند رسالةً لجوارديولا، وأرفق معها صورةً تجمعه بالمدرب عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، قال فيها: «المدرب هو مَن لا يتوقف عن التعليم. الأمر يبدو جنونيًّا بأن أقول هذا، لكنك جعلت الشيء العظيم يبدو عاديًّا. حتى بعد تسجيل هاتريك، أو الفوز ببطولاتٍ، هناك درسٌ آخر نتعلَّمه، وتحدٍّ جديدٌ، ومستوى آخرُ للوصول إليه».

وأضاف النجم النرويجي: «العقلية هذه غيَّرت النادي إلى الأبد، وغيَّرتني أنا أيضًا. لقد كان فخرًا ممتدًّا عبر الحياة بأن أعمل مع الأفضل. شكرًا لك على كل شيء أيها القائد».

ورحل جوارديولا عن سيتي بعد عشرة أعوامٍ مع الفريق «السماوي»، حقق خلالها عديدًا من الألقاب على مستوى البطولات الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا.