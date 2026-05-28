في معسكر أمريكا.. 8 صقور تعرف أسلوب دونيس

يُشرف اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في معسكر الإعداد الحالي الذي تحتضنه أمريكا، على ثمانية لاعبين سبق له التعامل معهم.

ويقود دونيس تدريبات 29 لاعبًا في مدينة نيويورك الأمريكية، تحضيرًا لبطولة كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وسيرتفع العدد إلى 30 لاعبًا عندما ينضم سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، إلى المعسكر، بعد تخلفه عن مرافقة البعثة من البداية بسبب حادث سرقة جواز سفره.

واستدعى المدرب اليوناني الأسماء الـ 30 تمهيدًا لاختيار القائمة النهائية التي ستشتمل على 26 لاعبًا منهم بحد أقصى، وفق ما تقتضيه اللائحة.

وسبق لدونيس تدريب نحو ربع الأسماء الحاضرة في معسكر أمريكا، عبر تجاربه المختلفة مع الأندية السعودية.

ودرب القائد سالم الدوسري، الجناح الأيسر، عندما كان يدير الدفة الفنية للهلال، أولى محطاته في السعودية، بين عامي 2015 و2016.

وتعرَّف على علاء آل حجي، لاعب الوسط، في الوحدة، المحطة السعودية الثانية، عام 2021.

وقضى دونيس محطته الثالثة في الفتح من 2022 وحتى 2023 وشهدت تدريبه كلًا من الجناح خالد الغنام، والمهاجم فراس البريكان، والظهير نواف بوشل.

وحين عاد إلى الوحدة بعدها مباشرة، اجتمع مجددًا بآل حجي، وانضمّ إليهما عبد القدوس عطية، حارس المرمى، الذي كان معارًا أثناء الولاية الأولى لدونيس، إلى العدالة.

وفي الخليج، خامس تجربة ورابع فريق، حصل على فرصة تدريب الجناح صالح أبو الشامات، والمهاجم عبد الله السالم.

ويسعى اللاعبون الثمانية إلى الاحتفاظ بثقة المدرب لدخول القائمة النهائية التي ستخوض غمار المحفل العالمي.