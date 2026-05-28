كريستال بالاس يكتب التاريخ بأول لقب قاري

توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم بأول لقب أوروبي في تاريخه، بتغلبه على رايو فاييكانو الإسباني 1-0 في المباراة النهائية، الأربعاء، ليصبح بطلًا لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل الفرنسي جون فيليب ماتيتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 مانحًا الفريق الإنجليزي الانتصار على ملعب ريد بول أرينا في ألمانيا.

وفي أول مشاركة أوروبية للفريق نجح في الوصول لنهائي البطولة تحت قيادة مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر، ليحقق إنجازًا تاريخيًا مع النادي اللندني.