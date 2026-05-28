الهلال.. كالزادا «تجاري» والهتـلان «تنفيــذي»

تتَّجه شركة نادي الهلال إلى إجراء تغييرات إدارية خلال الفترة المقبلة، تشمل إعادة هيكلة المناصب التنفيذية، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وحسبَ المصادر ذاتها، يتمثَّل التوجُّه الحالي في تحويل منصب الإسباني ستيف كالزادا من رئيس تنفيذي للنادي إلى رئيس تنفيذي تجاري، فيما يبرز اسم سليمان الهتلان، نائب رئيس النادي الحالي، بوصفه أحد الأسماء المرشَّحة لمنصب الرئيس التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

ويُعدُّ كالزادا من أبرز الأسماء في مجال الإدارة والتسويق الرياضي، إذ تولى منصب الرئيس التنفيذي للهلال، مطلع 2024، وسبق له العمل مديرًا تجاريًّا في مجموعة سيتي لكرة القدم، إلى جانب توليه إدارة التسويق والتجارة في نادي برشلونة الإسباني، وعمله في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضمن ملفات تنظيم الدورات والدراسات الخاصة بالإدارة الرياضية.

في المقابل، يحضر سليمان الهتلان بوصفه أحد الأسماء الإدارية البارزة داخل الهلال، إذ يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ 2018، كما عمل نائبًا للرئيس في فترتَي فهد بن نافل، ونواف بن سعد. ويحمل الهتلان درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة كاليفورنيا الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود.