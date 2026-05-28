مارتينيز يفعّل بند الاستمرار مع النصر

أبلغ الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، إدارة النادي برغبته في الاستمرار موسمًا إضافيًّا مع «الأصفر» العاصمي عبر تفعيل بند التمديد في عقده قبل نهاية يونيو الجاري. وستُستكمَل الإجراءات الرسمية خلال الأيام المقبلة، كما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وكانت «الرياضية» أشارت، مارس الماضي، إلى اقتراب المدافع من تفعيل بند التمديد المرتبط بنسبة مشاركته في دوري روشن السعودي، إضافةً إلى موافقته الشخصية على الاستمرار مع الفريق.

وينتهي عقد مارتينيز الحالي 30 يونيو 2026، وينصُّ بندٌ فيه على تمديده تلقائيًّا موسمًا إضافيًّا حال تحقيقه نسبة المشاركة المطلوبة، وإبلاغ اللاعب الإدارة برغبته في التفعيل.

وكان الإسباني أحد أبرز عناصر خط الدفاع في النصر بالموسم المنتهي أخيرًا، إذ شارك أساسيًّا مع الفريق منذ انضمامه إليه، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حرٍّ قادمًا من برشلونة في بلاده.

وخاض المدافع 43 مباراةً بقميص النصر في مختلف البطولات، وسجل أربعة أهداف، وتلقَّى ثماني بطاقات صفراء في 3717 دقيقةَ لعبٍ، وأسهم في تتويج الفريق بلقب «روشن».

وحسبَ بيانات موقع «ترانسفير ماركت Transfermarkt» العالمي، المتخصِّص في الإحصاءات، تتفاوت المدة المتبقية في قائمة أجانب النصر حيث يمتدُّ عقد السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليش، ومواطنه كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، إلى 2027، والبرازيلي بينتو، والعراقي حيدر عبد الكريم، والفرنسي كومان إلى 2028، والفرنسي محمد سيماكان، والبرازيلي أنجيلو إلى 2029، فيما ينتهي عقد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الشهر المقبل.

ويملك النادي عقود عدد من لاعبيه المعارين، يتقدَّمهم الكولومبي جون دوران المرتبط به حتى 2030، وأُعير إلى فنربخشة التركي، ثم إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي، والبرازيلي ويسلي الذي يمتدُّ عقده حتى 2028، وأعير إلى ريال سوسيداد الإسباني.