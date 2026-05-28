اللقب الأول

تُوِّج فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم بأول لقبٍ قاري في تاريخه بتغلبه على رايو فاييكانو الإسباني 1ـ0 في المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي، الأربعاء، ليصبح بطلًا للمسابقة (وكالات)