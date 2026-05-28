جولة إسبانية تحسم مقر معسكر الاتحاد

تفقَّد مشاري خان، مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، ومحسن يماني، الإداري في الفريق، وثامر حلواني، مدير المشتريات، مقر المعسكر الخارجي للفريق في إسبانيا عبر جولة تفقُّدية تمهيدًا لاعتماد موقعه النهائي، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ووفق المصادر ذاتها، دوَّن الثلاثي جميع الملاحظات الفنية والإدارية المتعلِّقة بمقرَّي المعسكر الإعدادي للموسم المقبل المقترحَين بين مدينتَي ماربيا وقادش الإسبانيتين. وسيتمُّ الاستقرار على إحدى المدينتَين خلال الأيام المقبلة استنادًا إلى التجهيزات المتوفرة، واحتياجات الجهاز الفني.

وكانت «الرياضية» أشارت، مطلع أبريل الماضي، إلى توجُّه إدارة الاتحاد لتنظيم المعسكر الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية، إذ تُعدُّ من أبرز الوجهات الرياضية الصيفية للأندية الخليجية والأوروبية، هذا مع وجود خيار بديل بتنظيمه في قادش «بنسبةٍ أقل».

وحسبما نشرته «الرياضية» سابقًا، ينطلق المعسكر منتصف يوليو المقبل، ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته، ويتخلله خوضُ مباراتين إلى ثلاث مباريات تجريبية ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد.

يذكر أن الاتحاد أجرى معسكره الإعدادي الموسم الماضي في منطقة الجارف البرتغالية، ومدينة جيرونا الإسبانية.