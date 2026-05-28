نهائي أوروبا يربك الإكوادور أمام الأخضر

يتواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبت المقبل، مع خصم إكوادوري ينقصه اثنان من أبرز لاعبيه.

ويستهل المنتخبان تجارب آخر مراحل تحضيراتهما لكأس العالم بمواجهة تجمعهما على ملعب سبورتس إليستريتد في نيو جيرسي.

ويفتقد المنتخب الأمريكي الجنوبي في المباراة لويليان باتشو، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبييرو هينكابي، مدافع أرسنال الإنجليزي.

وتخلف اللاعبان عن بعثة الإكوادور في أمريكا بسبب ارتباطهما بموقعة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي يتصارع فيها فريقاهما، السبت المقبل أيضًا، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، العاصمة المجرية.

وسينضم اللاعبان بعد المباراة إلى معسكر منتخب بلادهما، ويتوقع لحاقهما، حسب تقارير صحافية إكوادورية، بالتجريبية الثانية أمام جواتيمالا، 7 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة.

ويشكّل الثنائي مع مويزيس كايسيدو، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وإينر فالنسيا، مهاجم باتشوكا المكسيكي، مراكز القوى في منتخب «لا تري».

وتقع الإكوادور في خامس مجموعات كأس العالم برفقة منتخبات ألمانيا وساحل العاج وكوراساو.