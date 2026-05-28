الخليج يخطف جوميز من الفتح

خطف نادي الخليج المدرب البرتغالي جوزيه جوميز من نظيره الفتح، وتعاقد معه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف 2028.

وأعلن الخليج، صباح الخميس على منصة «إكس»، التعاقد مع صاحب الـ 55 عامًا، وذلك بعد ساعات من تأكيد مصادر عدّة ميل البرتغالي إلى التجديد مع الفتح.

وأشارت لـ «الرياضية» مصادر خاصة إلى استغلال «الدانة» عدم توصّل جوميز إلى اتفاقٍ نهائي مع ناديه السابق حول العقد الجديد.

وأكدت المصادر اقتناع المدرب بعرض الخليج ومشروعه الرياضي، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بتغيير الفريق.

وأنهى «الدانة» موسم 25ـ 2026 تحت قيادة المدرب الأوروجوياني جوستافو بويت، الذي حلّ خلفًا لليوناني جورجيوس دونيس، المدرب الحالي للمنتخب السعودي الأول.

وبعد انتهاء الموسم الخميس الماضي، كشفت «الرياضية» الأحد الماضي عن صرف إدارة نادي الخليج النظر عن فكرة التجديد لبويت، وبحثها عن مدرب آخر، في ظل امتعاضها من النتائج خلال الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي.

والأربعاء، لفتت مصادر خاصة بـ «الرياضية» إلى تلقّي جوميز عرضًا من الخليج، لكنها تحدثت عن ميله إلى التجديد مع الفتح، الذي عرض عليه راتبًا قدره 3 ملايين دولار في الموسم.

واختار البرتغالي، في المشهد النهائي لمداولات تحديد مستقبلِه، قبول عرض الخليج، الذي أصبح رابع نادٍ في سيرته الذاتية، بعد الأهلي، والتعاون، والفتح.