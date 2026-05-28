خريدة لـ «الرياضية»: جوميز اقتنع بمشروع الخليج.. وعرضنا لم يكن الأعلى

أبلغ «الرياضية» المهندس أحمد خريدة، رئيس نادي الخليج، أن العرض الذي قدَّمته إدارتُه للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز لم يكن الأعلى من الناحية المادية.

وأعلن الخليج، صباح الخميس عبر مركزه الإعلامي، التعاقد مع جوميز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف 2028.

ودرَّب البرتغالي الأهلي والتعاون، وتولّى قيادة الفتح فنيًّا من منتصف الموسم قبل الماضي وحتى ختام الموسم المنتهي أخيرًا.

وفي تصريحاتٍ خاصة لـ «الرياضية»، قال خريدة: «عرضُنا لم يكن الأعلى بين العروض المقدّمة للمدرب، لكن قناعته بمشروع النادي ورغبته في خوض التجربة ساهما في حسم الاتفاق بكل احترافية».

وشدّد: «ما يتم تداوله حول دخول النادي في مزايدات مالية أو رفع العرض لخطف المدرب من أي نادٍ آخر غير صحيح إطلاقًا»، لافتًا إلى التزام إدارته بميزانية محددة وامتناعها عن الدخول في أي منافسات أو مزايدات تتخطى قدرات النادي.

وكشف رئيس الخليج: «جوميز كان أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة النادي منذ فترة، إلا أن ارتباطه بعقد سابق حال دون إتمام التعاقد في وقت مبكر».

وأكد أخذ الإدارة في اعتبارِها معرفة البرتغالي بدوري روشن السعودي وفِرَقِه، واتخاذها الخطوة بقناعة فنية وإدارية كاملة، متحدثًا عن إسهام «رغبة الطرفين بشكل كبير في تسهيل وإنهاء الاتفاق».

وتطرّق خريدة إلى فترة الانتقالات الصيفية، مفصِحًا عن تواصُل العمل منذ عدة أشهر على تحليل ملفات عددٍ من اللاعبين حسب المراكز المستهدفة لعرضها على الجهاز الفني، وبدء مرحلة المناقشة قبل التفاوض والتعاقد.

وكشف عن استهداف الإدارة الرياضية إتمام صفقات المحليين والأجانب قبل انطلاق معسكر الفريق في هولندا خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، مؤكدًا إتمام كافة متطلّبات مرحلة الإعداد الخارجية.

واختتم خريدة تصريحاته بالتأكيد على استمرار إدارة الخليج في تنفيذ «مشروع رياضي متوازن يهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني وتحقيق تطلعات جماهير الدانة».