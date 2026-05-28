الصانبي إلى معسكر «الأخضر»

استدعى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى الأهلي، للمرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد «الأخضر» لكأس العالم 2026.

تزامن ذلك مع استمرار غياب نواف العقيدي، حارس النصر، عن التدريبات الجماعية، في المعسكر الذي تحتضنه مدينة نيويورك الأمريكية، وتنفيذه برنامجًا تأهيليًا خاصًا، بمتابعةٍ من الجهاز الطبي، لتخطي إصابته الأخيرة في وتر العضلة الضامة والحوض.

وأدّى المنتخب، فجر الخميس بتوقيت الرياض، حصته التدريبية الثانية ضمن المعسكر.

وبدأت الحصة، داخل أحد ملاعب نادي نيويورك سيتي، بالإحماءات، وانتقلت إلى تمارين الاستحواذ على الكرة، ثم طبّق دونيس تمارين تكتيكية.

وعندما يصل الصانبي إلى المدينة الأمريكية، سيرتفع إلى خمسة عدد الحراس في المرحلة الرابعة والأخيرة، مع استدعاء دونيس سلفًا محمد العويس، حارس العلا، وعبد القدوس عطية، حارس التعاون، وأحمد الكسار، حارس القادسية، فضلًا عن العقيدي.

في السياق ذاته، يلتحق سعود عبد الحميد، ظهير أيمن لانس الفرنسي، بتجمّع المنتخب في أمريكا الخميس، طبقًا لما ذكره الاتحاد السعودي للعبة.

وأكد الاتحاد، في بيانٍ عن ثاني تدريبٍ لـ «الأخضر» في نيويورك، استكمال كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة باستخراج وثائق اللاعب الرسمية.

وتعرّض عبد الحميد، مطلع الأسبوع، إلى حادث سرقة سيارة في مدينة أمستردام الهولندية، أدّى إلى فقدانه مقتنياتٍ من بينها جواز السفر، ما حال دون سفره مع بعثة المنتخب، من الرياض إلى نيويورك بعد ظهر الإثنين الماضي.

وعاد اللاعب من فرنسا إلى جدة، مساء الثلاثاء، واستخرج جواز السفر الجديد ونقل التأشيرة عليه، الأربعاء.