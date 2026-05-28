هولندا تستدعي ديباي

استدعى رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم، ممفيس ديباي إلى قائمة من 26 لاعبًا لمونديال 2026، على الرغم من افتقار مهاجم كورينثيانز البرازيلي إلى إيقاع المباريات بعد عودته أخيرًا من غياب قسري دام شهرين بسبب الإصابة.

وابتعد ديباي البالغ 32 عامًا وأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرتقالي «55 هدفًا في 108 مباريات» عن الملاعب خلال شهرين بسبب إصابة في الفخذ.

وعاد إلى بطولة البرازيل الأسبوع الماضي، حيث خاض 34 دقيقة فقط مع فريقه، علمًا أن رصيده التهديفي مع كورينثيانز الموسم الجاري يعد متواضعًا جدًا، إذ لم يسجل سوى هدف يتيم في 13 مباراة منذ يناير الماضي، لكن كومان كما برر «لا أستطيع الاستغناء عن لاعب من فئته إذا كان لائقًا بدنيًا».

كما استدعى كومان العديد من الوجوه المعروفة على غرار كل من الحارس بارت فيربروخن، والمدافعين فيرجيل فان دايك ودنزل دمفريس، ولاعبي الوسط فرنكي دي يونج وتيجاني رايندرس، والمهاجم كودي خاكبو.

ويلعب المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة، إلى جانب اليابان والسويد وتونس.