المونديال.. كندا تبحث عن الانتصار الأول

بعد مسيرة صعود استمرت عقدًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يأمل المنتخب الكندي، أحد المضيفين، أن يتوّج هذا التقدم بكتابة صفحة مشرقة في المجموعة الثانية من نسخة 2026 بتحقيق أول فوز له على الإطلاق.

وفي مشاركتيه السابقتين في كأس العالم، نهائيات 1986 في المكسيك وبطولة 2022 في قطر، يملك المنتخب الكندي سجلًا سلبيًا بست هزائم في ست مباريات.

ويتطلع أصحاب الأرض إلى كسر هذه السلسلة في المجموعة الأولى، التي تضم البوسنة والهرسك وقطر وسويسرا.

ويؤكد المدرب الأمريكي لكندا جيسي مارش أن فريقه، الذي يضم أسماء بارزة، مثل ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وجوناثان ديفيد، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وضع سقف طموحاته عاليًا.

وقال مارش: «نريد الفوز بكأس العالم.. قد يبدو ذلك سخيفًا، لكن لماذا ندخل أي بطولة في أي وقت ونفكر، حسنًا، لنرَ كيف سنؤدي، وربما نحقق فوزًا واحدًا. أو هل يمكننا تسجيل هدف؟».

وعلى الرغم من أن الفوز باللقب يبدو مستبعدًا إلى حد كبير، فإن نتائج كندا تحت قيادة مارش تشير إلى أن تحقيق أول فوز في كأس العالم هدف في المتناول.

وفاجأ الكنديون كثيرين ببلوغهم الدور نصف النهائي من كوبا أمريكا 2024، حيث خسروا بصعوبة بركلات الترجيح أمام الأوروجواي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ومن المرجح أن يأتي التحدي الأكبر لكندا في المجموعة من سويسرا، التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة تواليًا.