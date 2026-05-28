الإثنين.. الأوروجواي تعلن قائمة المونديال النهائية

يتوقع أن يعلن الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب المنتخب الأوروجوياني الأول لكرة القدم، الإثنين المقبل، قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب المتوج بلقبين في المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات إسبانيا والسعودية والرأس الأخضر، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد المحلي فإن بيلسا سيعقد مؤتمرًا صحافيًا، الإثنين المقبل، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لكأس العالم، حيث سيتم تقليص القائمة الموسعة المستدعاة سابقًا إلى 26 لاعبًا.

وكان اللاعبون المستدعون إلى القائمة الموسعة بدؤوا في التوافد إلى أرض التدريبات في مجمع سيليستي بمقاطعة كانيلونيس التي تحيط بالعاصمة مونتيفيديو، منذ الإثنين الماضي بعد الفراغ من استحقاقاتهم مع أنديتهم ومن بينهم نجما ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان فيدريكو فالفيردي ورونالد أراوخو، ونونيز داروين، مهاجم الهلال السعودي، وجيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامينجو البرازيلي.