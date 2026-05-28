بـ 9 لاعبين.. إسبانيا تبدأ تحضيرات كأس العالم

يبدأ المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم استعداداته بكأس العالم 2026، السبت المقبل، بمشاركة عدد محدود من اللاعبين الاحتياطيين، نظرًا لتأخر مشاركة عدد كبير من الأسماء في نهائي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي.

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب الإسباني ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية والأوروجواي والرأس الأخضر، الذي سيواجه بطل أوروبا في أولى المباريات يوم 15 يونيو، أي بعد أربعة أيام من انطلاق منافسات المونديال.

واللاعبون المستدعون هم مارك برنال «برشلونة»، وخافي رودريجيز «سيلتا فيجو»، وخيسوس رودريجيز «كومو»، وليو رومان «مايوركا»، وجوانزالو جارسيا «ريال مدريد»، وسيرجيو جوميز وجون مارتن بينيات تورينتيس «ريال سوسيداد»، وخافي جيرا «فالنسيا».

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني للعبة سيبدأ هؤلاء اللاعبين المساندين بالمعسكر التدريبي للمنتخب يوم السبت، وسيبقون مع المجموعة الرسمية حتى نهاية المباراة التجريبية ضد العراق على ملعب «ريازور» في لا كورونيا، الخميس.