إسكتلندا تبقي كلارك حتى مونديال 2030

أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، الخميس، تجديد عقد ستيف كلارك، المدرب الفني للمنتخب الأول، حتى بطولة كأس العالم 2030.

سيبقى المدير الفني الأكثر نجاحًا في تاريخ إسكتلندا في منصبه لما بعد كأس العالم هذا الصيف في أمريكا وكندا والمكسيك، ليواصل مسيرته الحافلة حتى النسخة المئوية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد أربعة أعوام.

وذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم أن هذا الاتفاق سيشمل أيضًا حملة الفريق بطولة أمم أوروبا «يورو 2028» التي تشترك في استضافتها بريطانيا وأيرلندا.

وقال كلارك: «إنه لشرف حقيقي لي أن أقود تشكيلتي في أول بطولة كأس عالم للرجال نشارك فيها منذ 28 عامًا، وفخور باستمراري في منصب المدرب الفني».