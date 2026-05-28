«رولان جاروس».. نعومي إلى الدور الثالث

تأهلت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، الخميس، بفوزها الصعب 7ـ6 و6ـ4 على الكرواتية دونا فيكيتش في الدور الثاني.

وتلعب أوساكا في الدور الثالث ضد الأمريكية إيفا يوفيتش، المصنفة 16، التي تغلبت على مواطنتها إيما نافار بنتيجة 6ـ0 و6ـ3 في وقت سابق.

وارتدت أوساكا فستانًا لامعًا متعدد الطبقات باللونين الأصفر المائل إلى ‌البني والذهبي ‌في الدور الأول ​من ‌البطولة، ⁠ووصلت ​إلى مواجهة فيكيتش ⁠وهي تلبس رداء أبيض انسدل على الأرض من فوق ملابسها.

وتبادلت اللاعبة اليابانية كسر الإرسال مع فيكيتش في المجموعة الأولى على ملعب سيمون ماتيو، وسط أجواء حارة في باريس، ⁠قبل أن تقدم أفضل مستوى ‌لها في الشوط ‌الفاصل، الذي حسمته بعد ​أن خسرت ‌فيه نقطة واحدة.

وبعد خسارتها للمجموعة الافتتاحية، استخدمت ‌فيكيتش، الحاصلة على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، مجموعة من الضربات القصيرة خلف الشبكة لإزعاج أوساكا في بداية المجموعة الثانية، لكن محاولتها ‌باءت بالفشل، بعد أن خسرت إرسالها في الشوط التاسع.

وأنقذت أوساكا ⁠نقطة ⁠كسر إرسالها في الشوط التالي، لتنهي المباراة بعد ساعة و50 دقيقة، وتصل إلى الدور الثالث في رولان جاروس للمرة الأولى منذ عام 2019.