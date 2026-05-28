«التاريخ الحلال» يثير التفاعلات ويقسم المعلّقين.. وقانونيان يكشفان حقيقة الإساءة

استقطب منشور «التاريخ الحلال»، الذي بثّه نادي النصر على منصة «إكس»، أكثر من 10 آلاف تعليق قبل مرور 48 ساعة على ظهوره، مع مشاهداتٍ تجاوزت الـ 26 مليونًا، وأكثر من 22 ألف إعادة نشر و52 ألف ضغطة إعجاب.

وأثار المنشور نقاشًا قانونيًا، حيث بثّ الحساب الرسمي للنادي، مساء الإثنين، صورةً لشابٍ يرتدي قميص فريق الهلال الأول لكرة القدم ويمسك بقميصٍ للنصر، عليه رقم واسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك داخل متجرٍ لـ «الأصفر».

وفوق الصورة، كتب الحساب: «الكلّ، يحلم باقتناء قطعةٍ من التاريخ الحلال.. الكلّ.. بلا استثناء». وانقسم المعلّقون بين مدافعٍ ومنتقد. وكتب أحدهم: «القلب وما يهوى.. حتى المنافسين يعرفون أين تكمن المتعة الحقيقية! قميص العالمي قطعة من الفخامة لا يقاومها أحد». في المقابل، علّق منتقد: «احتفل بدوريك بعيدًا عن الأندية وجماهيرها.. ممكن وقت المباريات تطقطق بكم تغريدة في وقتها وبعدها احتفل براحتك بفريقك». ورأى مُعلِّق أن المنشور لن يمرّ مرور الكرام من الناحية القانونية، وذكر آخر: «لا توجد مخالفات قانونية في هذه التغريدة».

وعلى الرغم من تلميح المنشور بوضوح إلى الهلال، الغريم التقليدي لـ «الأصفر»، أبلغ «الرياضية» قانونيان أن المكتوب لا يتضمن إساءة صريحة.

وقال فهد القحيز، المحامي المتخصص في القانون الرياضي والرئيس السابق للجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم: «المحتوى فيه استفزاز وسخرية مبطّنة.. لا يتضمن إساءة صريحة، لكنه يُعدّ استفزازًا رياضيًا، أو تلميحًا فيه نوع من الغمز الجماهيري».

ورفض القحيز عدّ المنشور النصراوي مخالفة إعلامية واضحة، نظرًا لـ «خلوّه من ألفاظ السب أو القذف، والمحتوى الخادش أو المخالف للنظام العام، أو الادعاءات التي تمس السمعة بشكل صريح»، مُستبعِدًا أن يتلقّى الحساب، حال ورود شكوى ضده، ما يزيد عن تحذيرٍ، عبر الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، من «نشر محتوى استفزازي».

ووصف رياض الزهراني، المستشار القانوني، المنشور ذاته بأنه «غير مسيء». وشرح قائلًا: «لا يوجد ممسك قانوني على التغريدة، الكل يريد قطعة من التاريخ الحلال، فأين الإساءة؟». ورأى أن التعليق المكتوب على الصورة لا يفتح الباب أم أي نادٍ آخر للشكوى ضد النصر، مشيرًا إلى منطقية سعي مشجعي فرقٍ أخرى، محلية وخارجية، لاقتناء قميص نجم كروي كبير مثل رونالدو.

وتُوِّج النصر، الخميس الماضي، بدوري روشن السعودي، إثر فوزه 4ـ1 على ضمك في الرياض، لحساب الجولة الـ 34 الأخيرة وحسمِه المنافسة على اللقب مع الهلال بفارق نقطتين.